Alkoholisierter Fahrer rutscht bei Erkerode mit Auto in Graben

Ein 50-jähriger Autofahrer kam laut Polizei am Mittwoch, 17. Februar, gegen 18.50 Uhr mit seinem Auto beim Rangieren an der Landesstraße 625 bei Erkerode von der Straße ab und rutschte in den Straßengraben. Während der Aufnahme des Unfalls stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung beim Fahrer fest, der Alkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille, heißt es im Polizeibericht. Eine Blutprobe, das Sicherstellen des Führerscheines und ein Ermittlungsverfahrens seien die Folgen gewesen. Am Auto sei kein Sachschaden entstanden.

