Nachhaltiger Tourismus Thema der Geoparks der Region

Die Unesco-Geoparks in Deutschland waren Thema während des Digitalen Parlamentarischen Abends des Bundestags am Donnerstag, 10. März. Für den Geopark Harz – Braunschweiger Land – Ostfalen nahm die Wolfenbütteler Landrätin Christiana Steinbrügge teil, berichtet die Landkreisverwaltung. Sie ist Vorsitzende des Trägervereins für den Geopark-Nordteil.

Start im Jahr 2015

Seit 2015 gibt es demnach Unesco-Geoparks in Deutschland. Auf Beschluss des Deutschen Bundestags konnten sie 2020 erstmals mit Bundesmitteln gefördert werden.

Beliebt sind auch die Wanderungen auf dem Assepfad mit Blick auf den Brocken. Foto: Geopark Harz – Braunschweiger Land – Ostfalen / Landkreis Wolfenbüttel

„Durch die Schaffung von Geopunkten und Geopfaden, Ausschilderungen und begleitenden Informationen hat der Geopark die Bedingungen für nachhaltigen Tourismus – insbesondere für das Wandern und Radfahren – in den ländlichen Gebieten sehr verbessert. Das Angebot von Führungen und die dazugehörende Gästeführungs-Ausbildung ermöglichen neben dem Individualtourismus auch buchbare Angebote“, wird Christiana Steinbrügge zitiert, die die Vorzüge des Geoparks für einen nachhaltigen Tourismus darstellte.

Bedeutung als Bildungsorte

Geoparks seien nicht nur wichtig für den Tourismus, sondern auch als Bildungsorte: „Unser Bildungsprogramm für nachhaltige Entwicklung sorgt langfristig für ein besseres Verständnis der Nachhaltigkeitsziele. Zu diesem Zweck ergänzt der Geopark das Netzwerk von außerschulischen Lernorten und baut das Programm an altersgerechten Lernangeboten kontinuierlich aus“, so Steinbrügge weiter.

Thema UN-Nachhaltigkeitsagenda

Ausgerichtet wurde der Parlamentarische Abend von der Deutschen Unesco-Kommission, deren Präsidentin, Professorin Maria Böhmer, den Abend eröffnete. Sie hob das Engagement der Unesco-Geoparks im Rahmen der UN-Nachhaltigkeitsagenda hervor, berichtet der Landkreis: Geoparks seien Modellregionen für nachhaltige Entwicklung und helfen dabei, Kommunen zukunftssicherer zu machen. Sie agierten als regionale Vernetzungsplattformen für Vereine, Bildungspartner, Behörden und Unternehmen.

Interkommunale Zusammenarbeit

Nicht zuletzt ist der Geopark ein gutes Instrument zur regionalen Entwicklung, heißt es in der Mitteilung weiter. „Er fördert die interkommunale Zusammenarbeit über Gemeinde-, Landkreis- und Ländergrenzen hinweg und verbindet dabei ehrenamtliches und hauptamtliches Engagement zu einem wirkungsvollen Netzwerk. Die Zusammenarbeit in diesem Geopark-Netzwerk hat in den vergangenen 20 Jahren zum Zusammenwachsen der Geopark-Regionen beigetragen – auch über die ehemalige innerdeutsche Grenze hinweg,“ so Christiana Steinbrügge. red

