Neuerkerodes Villa Luise zeigt die digitale Ausstellung

Mit der digitalen Ausstellung „Das Motoren Bilder“, die bis zum 30. Juli auf dem Youtube-Kanal der Evangelischen Stiftung Neuerkerode zu sehen ist, setzen die Künstler der Villa Luise ein Signal in Corona-Zeiten, heißt es in einer Mitteilung. „Bewusst oder nicht: Das Motoren, ein Kunstwort, ist so etwas wie ein Gegenbegriff zur Lage, aber auch Ausdruck der aktuellen Situation und Hoffnung zugleich.“

Wo wenig (Bewegungs-)Spielraum für die Kunst und der ihr so wichtigen Öffentlichkeit möglich sei, da ließen die Künstler ihre Bilder sprechen. Bewegung, Energie, Dynamik, Rauschen, Farbkollisionen – Motive vermischten sich mal stark, andere liefen parallel und getrennt voneinander, wieder andere drehten sich in Kreisen.

Die Künstler

Beteiligte Künstler sind Gundela Hoddow, Birgit Jainz, Sybille Kautz, Ernst Volker Lindmüller, Birgit Merkel, Annette Meyer, Vera Oldekop, Carsten Overdick, Nahed Ramadan, Jan-Niklas Rasch, Claus Ristow und Maike Strautz.

Teile der Kunstwerke sind laut Stiftung auch Inhalt des neuen Kunstkatalogs „Ansichten“, der im Rahmen des zehnjährigen Bestehens der Villa Luise entstanden und ab sofort bei der Villa Luise erhältlich ist. Der Katalog gibt Einblicke in die Arbeit und Arbeitsmethoden der Künstler.

Link zum Youtube-Kanal der Stiftung: https://youtu.be/-8uUQKc7mFM