Cremlingen: Straßenendausbau „Im Moorbusche II“ abgeschlossen

Anfang Oktober, so berichtet die Gemeindeverwaltung, wurde der Endausbau „Im Moorbusche II“ in Cremlingen abgeschlossen. Der östliche Straßenabschnitt wurde demnach analog zum bestehenden westlichen Abschnitt ausgebaut. Insbesondere wurden die Fahrbahndecke erneuert und der barrierefreie Hauptrad- und -gehweg auf der Südseite der Straße von 2 auf 2,50 Meter verbreitert. Auf der Nordseite wurde das ungeordnete Bankett ausgebaut. Dort sind 44 PKW-Parkplätze und 2 LKW-Parkplätze mit einem Ausstiegs- und Gehstreifen entstanden. Die kleinen Grünflächen zwischen den Parkplätzen sollen noch bepflanzt werden, kündigt die Verwaltung an.

Die Querungshilfe am Holzweg. Foto: Gemeinde Cremlingen

Bis an die Grundstücke

Und weiter: Der Gehstreifen wurde bis an die Grundstücksgrenzen herangeführt. Eine Verringerung der Fahrbahnbreite zugunsten einer breiteren Gehfläche stellte bei dieser Baumaßnahme keine Option dar, da die Straße „Im Moorbusche“ auch mit vielen landwirtschaftlichen Geräten befahren wird. Dies sollte nach dem Endausbau weiterhin problemlos möglich sein.

Sicherheit für Fußgänger

Zusätzlich wurden im Straßenverlauf zwei neue Querungshilfen gesetzt, die nun einen sicheren Wechsel der Straßenseite, insbesondere an den für Fußgängern attraktiven Zielen im östlichen Bereich der Straße, ermöglichen, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung weiter. Nachdem die baulichen Anlagen insgesamt fertiggestellt sind, werden in Kürze die verkehrsbehördlichen Anordnungen erfolgen und anschließend wird die abschließende Beschilderung des Bereichs vorgenommen.

