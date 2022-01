Gemeindedirektor Marco Kelb (von links), Bürgermeister Ingo Geisler und Vorsitzender des Bauausschusses Max Weitemeier überzeugten sich vom Ergebnis der Sanierung des Gehwegs am Brodweg in Sickte.

Straße wurde saniert Sanierung des Gehwegs am Brodweg in Sickte ist abgeschlossen

Die Sanierung des Gehwegs an der Straße Brodweg in Sickte ist nach Angaben der Samtgemeindeverwaltung abgeschlossen. Die Sanierung des ungefähr 200 Meter langen Gehwegs sei bereits länger in der Planung der Gemeinde für Straßenunterhaltungsmaßnahmen vorgesehen gewesen. Da die Gemeinde Sickte keine Straßenausbaubeiträge erhebe, stünden für Sanierungen in der Gemeinde immer nur begrenzt Mittel zur Verfügung.

„Sanierungen können nur stückweise vorgenommen werden“

Bürgermeister Ingo Geisler (CDU): „Aufgrund unserer Haushaltssituation und des notwendigen verantwortungsbewussten Umgangs mit den finanziellen Mitteln kann die Gemeinde immer nur stückweise Sanierungsmaßnahmen vornehmen. Durch die jährliche Planung, über die der Gemeinderat auch aktuell wieder berät, sind wir bemüht, die notwendigen Sanierungen prioritätsgerecht abzuarbeiten. Umso mehr freut es uns, dass die Sanierung hier am Brodweg nun erfolgreich abgeschlossen wurde.“

Bürgermeister macht sich ein Bild vom Ergebnis

Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Bauauschusses Max Weitemeier (FDP) und dem Gemeindedirektor Marco Kelb (CDU) machte er sich an Ort und Stelle ein Bild vom Ergebnis. Gemeindedirektor Marco Kelb habe zugleich berichtet, dass die von der Firma Suchot aus Groß Dahlum vorgenommenen Arbeiten unter den von der Verwaltung ursprünglich kalkulierten Kosten geblieben seien.

