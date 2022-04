Hemkenroder Brandschützer sammeln wieder Ukraine-Spenden

Die Freiwillige Feuerwehr Hemkenrode und die Freiwillige Feuerwehr Bornum am Elm (Landkreis Helmstedt) machen in Sachen Hilfe für die Ukraine wieder gemeinsame Sache.

Zusammen soll bereits zum zweiten Mal ein Hilfstransport in die Grenzregion zwischen Polen und der Ukraine organisiert werden, um denen durch den Krieg in Not geratenen Menschen die dringend benötigte humanitäre Hilfe zukommen zu lassen. „Ein Angriffskrieg auf europäischem Boden und die damit verbundene humanitäre Notsituation hat uns als Helfer, da können wir als Feuerwehrleute nicht aus unserer Haut, nicht einfach still vor dem Fernseher sitzen lassen“, sagt Hemkenrodes Ortsbrandmeister Tobias Breske. „Durch eine erste Hilfsaktion haben wir die Kameraden aus Bornum kennengelernt und schnell gemerkt, dass wir ähnlich ticken.“

Inzwischen wissen die Helfer besser, was die Ukrainer brauchen

Mit der ersten Hilfsaktion Anfang März konnten Erkenntnisse gewonnen werden, welche Sachen am dringendsten benötigt werden. Neben haltbaren Lebensmitten und Hygieneprodukten geht es in erster Linie um medizinische Utensilien, die im Kriegsgebiet dringend benötigt werden. Auch etwa Tabletten zur Trinkwasseraufbereitung oder auch Powerbanks zum Aufladen des Handys werden dringend benötigt.“ Spenden können nach Absprache jederzeit bei den Feuerwehren abgegeben werden.

Zusätzlich sind zwei Abgabetage vorgesehen, an denen die Hilfsgüter direkt im Feuerwehrgerätehaus Hemkenrode (an der Badeanstalt 1) abgegeben werden können. Vorgesehen ist Mittwoch, 13. April, von 16 bis 18 Uhr und Samstag, 16. April, von 10 bis 12 Uhr.

Unterstützt wird die Hilfsaktion vom Vizepräsidenten des Landtages Frank Oesterhelweg und dem Präsidenten des Landesfeuerwehrverbandes Olaf Kapke.

red

