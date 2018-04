Zwitschern

Es muss so kurz vor 5.30 Uhr gewesen sein, als mich das Vogelgezwitscher weckte. Ein Piepmatz meinte es besonders gut. Er zwitscherte sein Lied so munter, dass ich zum Fenster ging und es leise öffnete. Da entdeckte ich eine Amsel. Sie saß auf dem First des Hauses gegenüber und zwitscherte fröhlich...