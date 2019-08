Magie im Dunkeln

Einfach mal zurücklehnen, ein kühles Getränk schlürfen, Nüsse knabbern – und 90 Minuten lang ohne Unterbrechung in fremde Welten eintauchen. Da mag das Sofa noch so kuschelig sein und das Streaming-Angebot von Netflix und Amazon noch so hochwertig, ein Kinobesuch ist für mich durch nichts zu...