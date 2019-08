Interessant wird hoffentlich die Ware im neuen Einkaufszentrum, aber in jedem Fall der Ausblick!

Nach der Party ist in Wolfenbüttel vor der Party. Erst der Schlossplatz, dann das Löwentor. Noch im Herbst ist Bummeln angesagt. Interessant wird hoffentlich die Ware, aber in jedem Fall der Ausblick! Ein Raunen ging bei den Führungen am Wochenende durch die Menge. Der Blick von oben aus dem neuen Restaurant auf das Schloss: wunderschön. Die Sicht von der zweiten Woolworth-Etage auf die Krambuden: genial.

