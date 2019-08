Wenn steil ganz relativ ist

Im Urlaub war ich. Zwei Wochen waren wir weg und danach gibt es natürlich eine Menge zu erzählen. Wir hatten uns fürs Allgäu entschieden. Das Wetter war prima, oft jedenfalls. Nicht so eine Gluthitze wie hier. Dafür muss man jeden zweiten Tag ein paar Regenschauer in Kauf nehmen. Am...