Der Patient Wald braucht unserer aller Hilfe

Wer in den Harz fährt, zum Torfhaus kommt und seinen Blick in Richtung Brocken schweifen lässt, bekommt sicher einen großen Schreck, wenn er die vielen abgestorbenen Bäume sieht. Wer weiter nach Braunlage fährt, mag ob des Anblicks des Waldes regelrecht traurig werden, so viele tote Baumstämme...