Zeit, Gesicht zu zeigen

Nach dem Anschlag in Halle herrschten auch in unserer Region am Donnerstag Schock und Trauer. Viele Menschen fehlten die Worte, ob der Brutalität des Attentats. Halle ist nur knapp zwei Autostunden von Wolfenbüttel entfernt. „Die Einschläge kommen näher“, hat Wolfenbüttels Bürgermeister Thomas Pink...