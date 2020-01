Die Hundedame als Mitbewohnerin an sich ist ja nicht sooo anspruchsvoll. Korb, Wassernapf, Futter, ein Leckerli zwischendurch, ein paar Streicheleinheiten, auch mal Zeit zum Toben, viel Zeit zum Dösen. So. Unsere Blondine hat nun aber ihren Draht zur Mitgestaltung der Wohnung entdeckt. Los ging es mit einem gemütlichen Sitz-Sack, der plötzlich immer weiter in die Mitte des Wohnzimmers rückte. Der Grund wurde erst klar, als Madame fest eingekuschelt zwischen dem nun näheren Sessel und dem Sitz-Sack lag. Aber auch in Sachen Dekoration macht sich das Hundetier nützlich. Besonders schöne Kartons werden aus der Altpapierablage ins Wohnzimmer geschleppt. Schöner wohnen okay, aber jetzt ab ins Körbchen...

Wolfenbütteler Zeitung