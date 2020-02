Bitte keine roten Rosen!

Von Plakaten, aus Anzeigen und Werbespots auf allen Plattformen schreit es uns derzeit wieder entgegen: Du musst Blumen, Düfte, Schmuck, Pralinen für Deinen Liebsten oder Deine Liebste kaufen. Nur wer schenkt, liebt. Und wenn es keine roten Rosen gibt, dann doch bitte wenigstens ein Candlelight-Dinner, einen Fallschirmsprung oder eine Nacht im Eishotel in der Antarktis. Was ist bloß aus der guten alten Alltags-Romantik geworden? Kaffee ans Bett, müde Füße massieren oder das letzte Stück Schokolade und die letzte Pommes für den Anderen aufheben? Vorlesen, Gute-Nacht-Küsse und kleine Liebesbotschaften nicht zu vergessen. Nicht an einem, sondern an vielen Tagen.

