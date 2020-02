Eigentlich bin ich sonst kein Fan von Knoten – weder im Kopf, noch im Taschentuch oder in den Haaren.

Knüpfen ist wieder in

Alles kommt immer wieder. Das hat schon meine Oma gewusst. Seit einiger Zeit ist die Knüpftechnik Makramee wieder in aller Hände. Anleitungen für Wandbehänge, Tischläufer oder Kissen fluten derzeit das Internet. Ich werde es am Wochenende mit einem Klassiker versuchen: der Blumenampel. Eigentlich bin ich sonst kein Fan von Knoten – weder im Kopf, noch im Taschentuch oder in den Haaren. Mal sehen, ob es mich mehr entspannt, welche zu knöpfen, als zu lösen.

