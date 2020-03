Und täglich grüßt...

Wahrscheinlich sind Sie unsere ewigen Wetter-Kolumnen leid. Gemecker, wenn es zu kalt, zu heiß oder zu windig ist. Frohlocken, wenn es endlich Frühling, Sommer, Herbst oder richtig Winter wird. Scheinbar sind wir nie passend angezogen und schauen nichts anderes als den Wetterbericht. Es tut mir wirklich leid, aber das Wetter ist nicht umsonst eines der besten Small-Talk-Themen der Welt. Es geht jeden etwas an und wirklich jeder hat etwas dazu zu sagen. Und heute war die Zeit wieder reif, weil ich zum millionsten Mal festgestellt habe, wie ein einziger Sonnenstrahl das Gemüt von Dutzenden Menschen erhellen kann. Frühling, willkommen in Wolfenbüttel! So, jetzt ist es raus.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfenbütteler Zeitung oder mailen Sie an