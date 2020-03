Einmal tief durchatmen

Wie wird sich unser Leben in den kommenden Wochen verändern? Werden wir alles haben, was wir zum Leben brauchen?

Wie viele Menschen bin auch ich mit einem Gefühl der Beklommenheit in diese Woche gestartet. Viele Fragen treiben uns um. Wie wird sich unser Leben in den kommenden Wochen verändern? Werden wir alles haben, was wir zum Leben brauchen? Werden wir unsere Freunde und Familien sehen können? Können wir die, die unsere Hilfe brauchen, unterstützen? Werden wir unserem Job weiter nachgehen? Ernste Gesichter allerorten. Aber eines habe ich zum Glück bis jetzt nicht erlebt: Panik. Und das ist gut so. Lassen Sie uns besonnen bleiben!

