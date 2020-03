Ravioli? – Nein danke!

Im Zuge von Corona haben sich viele Menschen mit Nudeln, Mehl und Klopapier eingedeckt. Wahrscheinlich sind auch einige Dosen mit Eintöpfen dabei. Und bestimmt der Klassiker unter den Dosengerichten: Ravioli in Tomatensoße.

Das erinnert mich immer ein wenig an meine Kindheit: Meine Mutter war im Urlaub. Also war mein Vater für das Mittagessen verantwortlich. Deshalb ging er zusammen mit meinem ältesten Bruder zum Einkaufen in den Supermarkt. Mein Bruder muss so sechs oder sieben Jahre alt gewesen sein. Mein Vater schlug für das Essen vor: „Wie wäre es mit Ravioli?“ Mein Bruder guckte ihn entsetzt an und rief laut aus: „Nicht schon wieder Ravioli!“ Gefühlt der ganze Markt konnte ihn hören. Mein Vater wäre am liebsten im Boden versunken.

Wo ich jetzt so darüber nachdenke: Wann gab es eigentlich das letzte Mal Ravioli?

