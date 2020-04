Hausarbeit ist nicht nur in Zeiten von Corona eine Gemeinschaftsaufgabe für Eltern und Kinder. Da kann es natürlich auch zu kleinen Reibereien kommen. Ein Punkt, der in meiner Familie immer zu Konflikten mit meinen Brüdern geführt hat, war die Frage: „Wer muss heute die Getränke aus dem Keller holen?“ Eine häufige Antwort: „Nicht schon wieder ich! Ich war doch erst gestern dran.“ Mein Vater hatte eine, wie ich meine, pfiffige Lösung für dieses Problem: Drei Kinder und jedes soll gleich oft Getränke holen. An allen Tagen, deren Datum durch 3 geteilt werden kann, war ich an der Reihe, also 3, 6, 9, 12 ... Ging das Datum nur durch 2 zu teilen, war mein zweiter Bruder dran und an allen anderen Tagen mein ältester Bruder. Das war leicht zu merken und es gab keinen Getränke-Streit mehr. Alles in allem: ein kleiner Beitrag zum häuslichen Frieden.

