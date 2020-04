Von Enten und Dreckfuhlerteufeln – Teil 3

Anders als die in den Zeitungen bewusst erzeugten „1.-April-Enten“, über deren Wahrheitsgehalt man die Leserinnen und Leser in der Ausgabe des nächsten Tages aufklärt, dürften die Taten des Druckfehlerteufels wohl in der Mehrzahl der Fälle nicht der Absicht der Absicht des jeweiligen Textschreibers entsprungen sein. Viele Spuren dieses Satans finden sich mit Angabe der Fundorte in dem 1909 erschienenen Buch „Die meschuggene Ente oder des Fehlerteufels Scherze“ von Felix Schloemp. Zum Beispiel: „Vorsicht vor Medizinern: ‚Sie werden daher guttun, sich von Ihrem Hausarzt braten zu lassen.‘ Blumenspeise: ‚der im wahren Sinne des Wortes blähenden Blumenindustrie.‘ Ein Drama: ‚Edmond Rostand arbeitet gegenwärtig an drei Damen‘.“

Nicht nachzuweisen ist, ob der Setzer der Wolfenbütteler „Ehebrecher-Bibel“ von 1731 ein Verfechter der Promiskuität war, oder ob es sich um die Tat mindestens eines Teufels handelt, nämlich desjenigen, der für das Druckwesen verantwortlich ist. Das sechste Gebot lautet in diesem niederdeutschen Text „Du solt ehebrechen!“ Jedenfalls gehörte das Exemplar dieser Bibel lange Zeit zu den beliebtesten Vorzeigestücken bei Führungen in der Herzog-August-Bibliothek. Man kann es heute noch an der von vielen Fingern dunkel gefärbten Stelle zwischen „Du“ und „solt“ sehen.

Ob und welche Folgen sich für die Verantwortlichen aus dem (un)absichtlichen (?) Druckfehler in einer Zeitung der DDR ergeben haben, ist nicht bekannt. Am 14. September 1962 berichtete die in (Ost-)Berlin erscheinende „Neue Zeit. Zentralorgan der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands“ auf Seite 1 unter anderem folgendes: „Rote Nelken als letzter Gruß. Beisetzung Georg Handkes – Walter Ulbricht kondolierte Berlin (ADN) Georg Handkes Angehörige und Mitkämpfer nahmen am Donnerstag im Krematorium Berlin-Baumschulenweg Abschied von dem verstorbenen Präsidenten der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, dem Mitglied des ZK der SED und Volkskammerabgeordneten. Als der mit der roten Fahne der Arbeiterklasse und roten Nelken geschmückte Sarg nach den Abschiedsworten von Bruno Leuschner und Dr. Bolz unter den Klängen der Internationale in die Tiefe gesenkt war, trat der Erste Sekretär des KZ der SED und Vorsitzende des Staatsrates, Walter Ulbricht, als erster zu Emmi Handke, um die langjährige Kampfgefährtin des Verstorbenen seiner Anteilnahme zu versichern.“









Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.