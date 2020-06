Brocken sendet Warnsignale

Haben Sie es zufällig gesehen? Der höchste Harzgipfel leuchtete in der Nacht zu Dienstag rot. Damit sollte der Brocken ein Zeichen setzen und auf einen von Corona besonders gebeutelten Wirtschaftszweig hinweisen: die Veranstaltungsbranche. Plätze und Gebäude in ganz Deutschland wurden in der „Night of Light“ (zu deutsch: Nacht der Lichter) rot angestrahlt. Die Aktion sollte darauf hinweisen, dass Tausende Veranstalter vor der Pleite stehen. Und ein Ende der Krise scheint für diese Branche nicht absehbar. Hoffen wir, dass bald nicht vielerorts die Lichter ausgehen...

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfenbütteler Zeitung oder mailen Sie an