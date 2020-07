„Das Rätsel von Wolfenbrück“, so heißt der Kriminalroman von Hans Heuer, der zuerst 1934 bei Goldmann in Leipzig und dann 1941 als Band 234 in der Reihe „Der Dreissig-Pfennig-Roman“ im Aufwärts-Verlag Berlin erschienen ist.

Das wäre für den Aviso-Schreiber und dessen Leserinnen und Leser völlig unerheblich, stünde dieser Titel nicht unter dem Stichwort „Wolfenbüttel“ im bibliographischen Literaturlexikon „Land und Leute in deutscher Erzählung“ Arthur Luthers von 1954. Darin sind alphabetisch deutsche Orte aufgeführt, in denen sich die Handlung in Romanen und Erzählungen aus dem 19. und 20. Jahrhundert zuträgt. Für Wolfenbüttel finden wir darin einige noch recht bekannte und auch viele heute oder auch früher schon recht unbekannte Titel. Zu letzteren gehört auch das „Rätsel von Wolfenbrück“.

Seit knapp vier Jahrzehnten hat der Aviso-Autor versucht, diesen Roman zu lesen. Es ist ihm bis vor Kurzem nicht gelungen, weil er einfach nicht an den Text herankam. Zwar war er im Katalog der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz nachgewiesen, aber mit dem Vermerk „Kriegsverlust“.

Nun aber sind sowohl der Erst- wie der Zweitdruck dieses Krimis im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek, Standort Leipzig, aufgeführt. Eine Übersetzung ins Flämische besitzt offenbar die Universitätsbibliothek Leipzig.

Der 95 Seiten starke Kriminalroman ist durchaus spannend, wenn auch einige Ungereimtheiten offensichtlich sind. Es geht um den Mord am Verwaltungsleiter einer gutgehenden Klinik für Geburtshilfe in Wolfenbrück. In dringenden Tatverdacht gerät der sympathische Chefarzt der Klinik, der offenbar von seinem Verwaltungsleiter erpresst wurde. Dieser hatte davon erfahren, dass der Arzt seine Identität mit der seines im Weltkrieg gefallenen Bruders getauscht hatte, um Medizin studieren zu können. Eine jugendliche Dummheit hatte ihm das verwehrt. Der Verwaltungsleiter, der viel Geld für Glücksspiel und Erfolge bei der weiblichen Bevölkerung Wolfenbrücks benötigt, wird in einem Wald erschossen. Ein furchtbar berlinernder Landstreicher hat aber beobachtet, dass die Mörderin eine Geliebte des Ermordeten war.

Das geschieht in Wolfenbrück, vieles auch im benachbarten Braunschweig, manches in Berlin. Wolfenbrück gleich Wolfenbüttel? Mitnichten! Die einzige Ortsbeschreibung Wolfenbrücks gilt der „Rivoli-Bar“ in einer „Seitenstraße am Markt“ mit Kellner, Klavierspieler und einer reichlich Kognak konsumierender Bardame.

Vielleicht hat der Krimi-Autor aber auch den 500 Kilometer entfernten Ortsteil Wolfenbrück des baden-württembergischen Oberrot gemeint?

Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.