1200 Euro fürs Nichtstun

Stellen Sie sich vor, Sie bekommen jeden Monat 1200 Euro vom Staat überwiesen – und müssen rein gar nichts dafür tun. Was würden Sie machen? Kündigen und auf Weltreise gehen? Weniger arbeiten oder einen anderen Job annehmen? Einfach so weitermachen? Das wollen nun deutsche Forscher mit einer großangelegten Langzeitstudie herausbekommen. Auch Sie können sich dafür bewerben! Eine Million Menschen sollen angeworben werden. Einzige Bedingungen: ein Mindestalter von 18 Jahren und einen Wohnsitz in Deutschland. Ein bisschen Glück muss man aber haben, denn nur 120 Teilnehmer bekommen drei Jahre lang das Grundeinkommen.

