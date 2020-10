Leibniz und die „Römische Ocatvia“

Von Herzog Anton Ulrichs voluminösem Roman „Die Römische Octavia“ war auch Leibniz fasziniert. Mehrfach erwähnt er die „Octavia“ in seiner europaweiten Korrespondenz. In einem Brief schreibt Leibniz 1696 an den französischen Literaturhistoriker Henri Basnage: „Es ist mehrere Jahre her, dass einige Bände dieses Romans erschienen sind, woraufhin die Sorge der Regierung den Autor gehindert hat, fortzufahren. Alle, die die Schönheit unserer Sprache schätzen, haben Ungeduld gezeigt, das Ende davon zu sehen, und ich war einer dieser Bittsteller, so dass sich seine Durchlauchtigste Hoheit ernsthaft dazu entschlossen hat, das Publikum zufriedenzustellen. Das Werk ist wirklich von diesem Fürsten, und die edlen Gedanken, die sich darin finden, verdeutlichen dies genügend.“

Offenbar lag Leibniz auch sehr daran, seinen Theodizee-Gedanken in dem Werk thematisiert zu sehen, nach dem nichts ohne zureichenden Grund geschieht. Selbst in der Verworrenheit liege eine für den Menschen nicht immer erkennbare innere Ordnung verborgen, ja, selbst dem Chaos liege ein zielgerichteter Sinn zugrunde. In einem seiner letzten Briefe aus dem Jahr 1703 an Anton Ulrich (gest. 17. März 1704) kommen diese Überlegungen zum Ausdruck:„Es ist durchaus eine der besten Künste der Romanschreiber, alles in Verwirrung fallen zu lassen und dann daraus unverhofft etwas zu entwickeln. Und keiner ahmt unseren Herrn besser nach als der Erfinder von einem schönen Roman. Ich hätte mir zwar gewünscht, dass der Roman nun eine bessere Entknötung gehabt hätte, aber vielleicht ist er ja noch nicht zu Ende. Und genau wie Eure Durchlaucht mit Ihrer Octavia noch nicht fertig sind, so kann auch unser Herrgott zu seinem Roman noch ein paar Bände hinzufügen, die zuletzt dann noch besser klingen mögen.“ Zu der von Leibniz erhofften „Entknötung“ oder Entwirrung der komplexen Handlung hin zu einem guten Ende kam es nicht mehr. Das Werk erschien zunächst in drei Bänden, denen weitere Ergänzungsbände folgten. Beim Tode Anton Ulrichs blieb es jedoch unvollendet. Erst 1762 erschien posthum ein siebenter Band. Die „Octavia“ liegt heute in einer im Stuttgarter Hiersemann Verlag erschienenen historisch-kritischen Ausgabe vor. Sie kann in der Herzog-August-Bibliothek entliehen werden. Umfangreiche Vorarbeiten, handschriftliche Aufzeichnungen und Diktatniederschriften wie auch die den Roman betreffende Korrespondenz Anton Ulrichs befinden sich in der Herzog-August-Bibliothek und im Niedersächsischen Landesarchiv, Standort Wolfenbüttel. Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.