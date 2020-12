Leibniz und die Theophanu-Urkunde in Wolfenbüttel

Als Leibniz am 14. November 1716 in Hannover starb, ließ man seine Arbeitsräume unverzüglich versiegeln, um die Dokumente zu schützen. Bei ihrer Sichtung entdeckte man zwischen seinen Unterlagen eine der prachtvollsten Urkunden des Mittelalters von unschätzbarem Wert: die Heiratsurkunde der Kaiserin Theophanu von 972. Wie aber kam die Urkunde nach Hannover und schließlich nach Wolfenbüttel?

16-jährig wurde die byzantinische Prinzessin verheiratet

972 heiratete der Sohn Ottos des Großen und spätere Kaiser Otto II. in Rom die damals 16-jährige byzantinische Prinzessin Theophanu. Der in Gold und Purpur ausgestaltete Ehevertrag ist nicht nur eine Augenweide, sondern auch inhaltlich etwas Besonderes. Neben den rechtlichen Formalitäten wurde Theophanu ausdrücklich zur Mitkaiserin (coimperatrix) erhoben. Dies wurde nach dem frühen Tod Ottos II. bedeutsam. 983 musste die junge Kaiserin den Thron für ihren noch unmündigen Sohn, den späteren Kaiser Otto III., behaupten. Theophanu starb 36-jährig in Nijmegen und wurde in der Kirche St. Pantaleon zu Köln beigesetzt. Die Kaiserin hinterließ neben ihrem Sohn drei Töchter, von denen die mittlere, Sophia, bis zu ihrem Tod 1039 das Amt der Äbtissin im Stift Gandersheim bekleidete. Die Heiratsurkunde ist wahrscheinlich bereits zu Lebzeiten ihrer Eltern dort hinterlegt worden, handelte es sich bei der Stiftung doch um das Hauskloster der Ottonen.

In Gandersheim lag das Dokument über Jahrhunderte

In Gandersheim lag das kostbare Dokument mehrere Jahrhunderte, bis es der Theologe und Historiker Johann Georg Leuckfeld 1700 wiederentdeckte. Er berichtete Leibniz von seinem Fund, und dieser nahm die Einladung der Äbtissin Henrietta Christina, einer Tochter Herzog Anton Ulrichs, zu einem Besuch im Stiftsarchiv erfreut an. Es vergingen jedoch mehrere Jahre, bis Leibniz schließlich 1707 die Heiratsurkunde der Theophanu in Augenschein nahm und Herzog Anton Ulrich davon berichtete.

Im Juli 1716 konnte Leibniz seinem Dienstherrn, der inzwischen als Georg I. auch König von Großbritannien und Irland geworden war, während dessen Kur in Pyrmont dazu bewegen, eine Entleihung des prächtigen Dokuments nach Hannover zu unterstützen, damit eine Reproduktion als Kupferstich Leibniz’ Welfengeschichte beigefügt werden könnte. Da auch Georg I. selbst die Urkunde zu sehen wünschte, erging schon bald ein königliches Schreiben an die neue Äbtissin Elisabeth Ernestina Antonia, einer Enkelin Herzog Anton Ulrichs, die dem Wunsch gern nachkommen wollte. Sie erbat ein Porträt des Königs. Allerdings konnte die Urkunde erst nach längerer Suche gefunden werden, bevor sie per Kurier an Leibniz abgesandt wurde.

Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.