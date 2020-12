Achtung, Satire!

Noch dreimal schlafen, dann kommt der Weihnachtsmann. Na ja, höchstwahrscheinlich wird er aus infektiologischen Gründen nicht vorbeikommen. Haushalte, Personenanzahl und so, Sie wissen schon. Allein die unterschiedlichen Regelungen der Bundesländer auf dem Schirm zu haben, würde selbst ihn, das Logistik-Talent, etwas überfordern. Außerdem warten nicht nur in Deutschland die Kinder auf ihn. Zudem dürfte der ältere Herr auch zur Corona-Risikogruppe gehören. Höchstwahrscheinlich wird er seine Gaben also per Post schicken. Am besten halten Sie schon mal ein Dankeschön für den Boten bereit! ;)

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?Xpmgfocýuufmfs [fjuvoh=0tuspoh? pefs nbjmfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?nbsjb/ptcvshAc{w/ef=0tqbo?=0fn?