Remmidemmi im Vogelnest

Neulich bei einem Spaziergang habe ich sie entdeckt: Die Krokusse sind da. Ihre Blütenkelche – ich sah gelbe und dunkelblaue – hatten sie noch geschlossen. Ich wette, am Wochenende sind sie aufgeblüht. Der Frühling scheint nun doch in großen Schritten unterwegs zu sein. Im Vogelnest unter unserem Dach ist auch schon wieder Remmidemmi. Morgens beim Kaffeekochen ist das Vogelgezwitscher nicht mehr zu überhören. Und die Vögel – ich denke, es könnten Spatzen sein – fliegen am laufenden Band das Nest an. Bestimmt haben sie Junge, die sie füttern. Dass es bald Frühling wird, lässt sich in Schladen schon daran erkennen, dass die Eisdiele wieder geöffnet ist. Coronabedingt gibt es im Moment nur einen Außer-Haus-Verkauf, aber eine Tüte Eis oder einen Cappuccino kann man sich ja schon mal gönnen.

