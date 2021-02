Ich bin immer noch da

Es ist der 1. März 2020. Ich beziehe zum ersten Mal meinen Schreibtisch in unserer Wolfenbütteler Redaktion in der Langen Herzogstraße. Neu sind mir die Räumlichkeiten nicht, kannte ich sie doch schon von meinem Volontariat bei der Braunschweiger Zeitung. Jetzt darf ich nun als Redakteur hier wirken, waren meine ersten Gedanken, als ich mich stolz auf den Schreibtischstuhl setzte. Dass ich nur wenige Wochen später vom Schreibtisch Abschied nehmen musste, weil Home-Office angesagt war, hatte ich zu diesem Zeitpunkt nicht erwartet. Mein erstes Jahr als Redakteur in Wolfenbüttel war von der Corona-Pandemie geprägt. Wie bei den meisten Menschen bestimmte auch bei mir das Virus den Alltag. Ein Jahr später bin ich immer noch da und hoffe, dass Corona bald verschwindet.

