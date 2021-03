Die Holzbiene ist da!

Da stehe ich am Verwaltungsgebäude in Schladen und genieße die ersten wirklich wärmenden Sonnenstrahlen bei 10 Grad Celsius, als mein Blick auf ein Beet fällt, auf dem Krokusse ihre Kelche geöffnet haben. Was ist das? Ein für meine Begriffe riesiges Insekt klettert kopfüber in einen der Blütenkelche. Es scheint einen regelrechten Kopfstand zu machen. Schon sind seine blauen Flügel in der gelben Blüte verschwunden, nur das runde, schwarze Hinterteil des Insekts guckt aus dem Kelch. Es ist eine Große Blaue Holzbiene, klärt mich die Umweltbeauftragte der Gemeinde Schladen-Werla, Ute Kabbe, auf, mit der ich zu einem ganz anderen Termin verabredet war. Normalerweise war diese Bienenart, die aussieht wie eine riesige, dicke Hummel, nur in Süd- und Mitteleuropa heimisch. Bis in die 80er-Jahre war sie in Deutschland nur aus der Oberrheinebene bekannt. Und nun ist sie hier. Der Klimawandel lässt grüßen. Später ist eine dieser Riesenbienen sogar in ein Büro der Verwaltung geflogen. Wir haben sie mit einer Tasse und einem Blatt Papier gefangen und wieder frei gelassen.

