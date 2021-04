Jaffa, jaffa, immer schneller

Können Sie mit zehn Fingern Schreibmaschine schreiben? Ich habe es noch gelernt. Im Bildungszentrum in Wolfenbüttel, als die Einrichtung noch Kreisvolkshochschule hieß. Jaffa, jaffa, kaffa, kaffa – das waren Fingerübungen. Und dann Übungssätze wie dieser: „Wir haben den Betrag von 250,– DM auf Ihr Bankkonto überwiesen.“ Und nun schneller schreiben. Noch schneller. 250 Anschläge pro Minute. Blind versteht sich und fehlerfrei! „Als Beweis für die Zahlung werde ich den Postabschnitt vorlegen.“ Noch so ein toller Übungssatz! Aber nicht auf eine leichtgängige, klackernde Computertastatur getippt! Nein! Mit Wucht in die Tasten gehauen. Nicht auf einer elektrischen Schreibmaschine. Sondern auf einer mechanischen. So ein Hammer-Ding von Adler. Da war die süße kleine Reiseschreibmaschine meiner Mutter ein komfortables Hightech-Gerät. Irgendwann kamen die elektrischen Schreibmaschinen und dann die Computer.

