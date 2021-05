Blau-Gelb: Das sind die Farben vom Braunschweiger Land, von Eintracht. Ein Traum in Blau-Gelb, das war am Muttertag die Werla. Unter strahlend blauen Himmel mit ein paar hübschen weißen Wölkchen zeigte sich das Gelb am sonst grünen Boden in vielen Facetten: blühender Löwenzahn soweit das Auge reichte. Und: Erstmals auf dem Gelände des Archäologiepark Kaiserpfalz entdeckt: gelb blühende Schlüsselblumen. Hinreißend! Für viele Besucher an diesem Tag ein Grund mehr, auf dem weitläufigen Gelände Fotos zu machen. Viele Menschen waren mit Fahrrädern gekommen. Sie ließen sich auf Bänken und auf mitgebrachten Decken nieder, um ein Picknick im Freien zu genießen. Das war ein Muttertag nach Maß!

