Doch gerapst...

Wer das Fotografieren seine Passion nennt, der hat sich einem bestimmten Farben-Schauspiel in der Natur nicht entziehen können – der Rapsblüte. Mega dieses Gelb, grandios diese leuchtenden Wellen, die sich seicht über die Hügel unserer Landschaft ziehen, diese Kontraste zu grünenden Feldern, zu braunem Boden. Ach, mein digitales Archiv würde gelb leuchten, würde sich digitales Speicherwerk farblich zu erkennen geben. So wollte ich 2021 mal aussetzen. Groß verkündet. Genug! Und dann kam der Sonntag, der Blick von Börßum nach Heiningen, der Oder oberhalb, dieses Gelb, diese leuchtenden Wellen, diese Kontraste – vor blauem Himmel. Also habe ich doch wieder gerapst. Ging eigentlich auch nicht anders...