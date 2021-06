Wer ist dieser Komiker?

In einem Nest in der Nähe unseres Hauses in der Hornburger Altstadt scheint ein Komiker zu wohnen. Kaum dämmert es am Morgen, fängt er an, erst leise zu piepen. Aber dann – und ich kann es mir vor meinem geistigen Auge vorstellen –, wenn er sich erst mal so richtig gereckt und gestreckt hat, legt er los. Sein Piepen wird lauter und lauter. Schon schmettert er die kühnsten Arien in den höchsten und tiefsten Tönen, die seine Vogelkehle hervorzubringen vermag. Und dann, wenn ich putzmunter bin, … fliegt er weg!

