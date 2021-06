Ich krieg Dich, Du Troll!

Hilfe, ein Troll verfolgt mich. Es muss ein Schneider-Troll sein. Das ist nämlich so: Ich habe eine Jacke, an der ein Knopf lose war. Weil ein baumelnder Knopf schlampig aussieht, habe ich ihn abgeschnitten. Rotes Nähgarn habe ich mir neben dem Knopf auf der Anrichte zurechtgelegt. Fehlt nur noch eine Nadel. Okay, ich hatte keine passende. Neulich habe ich eine gekauft. Aber wo sind jetzt der Knopf und der Faden? Wer hat hier aufgeräumt? Okay, da sind sie ja! Und wo ist jetzt die Jacke? Was? In der Reinigung? Ich sehe, wie der Troll in der Ecke steht und lacht. Ich krieg Dich! Fragt sich nur, wer wen kriegt...

