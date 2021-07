Feiertage für Eiscreme

Den nächsten Sonntag sollten wir uns rot im Kalender anstreichen. Dann feiern die Amerikaner – wie wohl jeden Tag – einen kuriosen Feiertag: diesmal zelebrieren sie ihren nationalen Eiscremetag. So einen ähnlichen Tag haben wir in Europa auch: der europäische Tag des handwerklich hergestellten Speiseeises ist am 24. März. Dieser Tag wiederum ist an mir – ich muss es eingestehen – spurlos vorübergezogen. Ich bin sowieso dafür: Jeder Tag sollte ein Eiscreme-Feiertag sein!

