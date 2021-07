Geschichten aus der Küche

Und so verwunderte es mich neulich nicht, dass in den Prospekten eines Küchenherstellers auf einmal überall Menschen am Esstisch saßen, um zu arbeiten.

Unternehmen wollen uns mit ihrer Werbung auch ansprechen, indem sie zeigen, wie wir, die Kundinnen und Kunden, leben. Und so verwunderte es mich neulich nicht, dass in den Prospekten eines Küchenherstellers auf einmal überall Menschen am Esstisch saßen, um zu arbeiten, statt mit der Familie zu Abend zu essen. Aufgeklappte Laptops, Unterlagen auf dem Boden verstreut, dazwischen eine Müslischüssel. So dürfte die Realität vieler Familien in Pandemie-Zeiten aussehen, wenn die Eltern im Homeoffice arbeiten können. Etwas irritierte mich aber doch ein Akkordeon, was da auf dem Küchenboden lag und eine Trommel auf der Eckbank… mmh.

