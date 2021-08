Augenklick mal!

Zücken Sie heute mal spontan Ihren Fotoapparat oder Ihr Handy! Denn am 19. August soll die Passion und Leidenschaft für das Fotografieren im Mittelpunkt stehen, schließlich ist Welt-Foto-Tag. Egal ob ein Polaroid-Schnappschuss von der familiären Sofa-Lümmelei, den Smartphone-Shot vom leckeren Mittagsteller in der Wolfenbütteler Innenstadt oder die Sonne, die hinter den abgemähten Feldern im Landkreis untergeht, legen Sie einfach los. Und wer nicht raus gehen mag, um Momente festzuhalten, der hält sich einfach zu Hause an den bereits geronnnen Erinnerungen vergangener Foto-Touren fest. Und nicht vergessen: Unser Fotowettbewerb Blende startet am 30. August! ;)

