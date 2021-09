Vorfreude auf den Herbst

Bald ist es wieder so weit: Dann bieten sich beim Ausflug in die herbstliche Natur dem Auge des Spaziergängers wie hier in Riddagshausen am Lagesteich entlang des Kleidersellerwegs prächtige Farbenspiele von Sonne und Laub.

Es gibt so Tage, die sind zäh wie Kaugummi. Die Sonne will einfach nicht hinter der dicken Wolkendecke hervorkommen. Es bleibt eher grau. Im Vorüberfahren sehe ich, dass einige Bäume schon damit beginnen, ihr Laub zu färben. Dann denke ich an das Reitlingstal und an unsere wunderbaren Herbstspaziergänge, wenn die Bäume ihr prächtiges buntes Laubgewand angezogen haben werden. Dann strahlt die Sonne vom himmelblauen Himmel mit weißen Wölkchen. Und nach dem Spaziergang eine wunderschöne Tasse Kaffee und vielleicht auch ein Stück Kuchen oder ein Eis? Schon hebt sich meine Laune wieder. Das Grau in Grau geht mir jetzt gar nicht mehr auf die Nerven. Ich freue mich auf den Indian Summer! Und bei klarem Wetter in den Abendstunden, wenn es schon dunkel ist, auf Sterne-Gucken. Dann ist die Zeit auch gar nicht mehr fern, dass die Kinder mit ihren Eltern Laterne gehen und Lieder singen. Wollen wir hoffen, dass das coronamäßig geht.

