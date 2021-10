Pelzig, das hält sich

Hellgelber Flaum auf der Jacke, dem Rock, der Strumpfhose. Selbst in der Handtasche sind Spuren eines Herbstgrußes von Bekannten zu finden. Ganz schön hartnäckig dieses obstliche Souvenir, dachte ich zunächst. Venus im Pelz, hat sie der Stern mal genannt. Schön ist sie auf jeden Fall, diese Quitte. Mit diesem weichen Flaum, den üppigen Formen und dem wunderbaren Duft. Mit einem groben Tuch soll man die Schale abreiben. Dann könnte man diese Früchte auch in den Kleiderschrank legen, damit sie die Wäsche mit einem leichten exotischen Duft parfümieren, habe ich gelesen. Oma hat daraus Gelee gemacht. Aber auch Saft und Konfekt schmecken. Quitten sollen zu den ältesten Kulturobstarten überhaupt gehören. Die Babylonier kultivierten diese Frucht bereits vor 6000 Jahren. Darüber hinaus soll in ihnen mehr Vitamin C als in einem Apfel stecken! Übrigens: Quitten werden in zwei Sortengruppen unterteilt, die Apfelquitten und die Birnenquitten. Ich bin in beiden Fällen begeistert!

