Trendfarben und Teepunsch

Noch sind die stillen Tage nicht vorbei. Am nächsten Sonntag ist Totensonntag. Aber langsam muss ich mir schon ein wenig Gedanken darüber machen, wie denn der Adventskranz in diesem Jahr aussehen soll? Blau und Silber sind 2021 Trendfarben. Blau soll den Nachthimmel symbolisieren, Silber soll an das Glitzern der Sterne erinnern. Es geht aber auch Gold und Weiß oder Rosa und Beige. Es muss nicht unbedingt ein Kranz sein. Es kann auch ein mit Tannengrün oder Kugeln geschmücktes Brett sein, auf dem die Kerzen nebeneinander angeordnet sind. Neulich habe ich vier festlich geschmückte Einweckgläser gesehen, auf denen verschiedenfarbene Kerzen prangten. In den Gläsern befand sich Sand, auf dem bunte und glitzernde Kugeln dekoriert waren. Oder sollte ich doch einen klassischen Kranz in Grün mit roten Kerzen nehmen? Das alles werde ich mir bei einem schönen Glas Punsch überlegen. Die Zutaten habe ich schon: Apfel- und Sauerkirschsaft, Zimt, abgeriebene Zitronenschale, Gewürznelken, Saft einer Orange, aufgegossen mit schwarzem Tee. Leckermäuler nehmen einen Löffel Honig hinzu. Prost!

