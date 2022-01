Freude über kleine Dinge

Worüber können Sie sich denn so freuen? Bei mir sind es oftmals Kleinigkeiten, die mein Herz erwärmen und mich zum Lächeln bringen. Ein Schmetterling zum Beispiel, der neben mir herflog, als ich zum ersten Mal ein E-Bike ausprobierte. Ich sauste mit mir wahnsinnig schnell vorkommenden 21 Stundenkilometern durch die Feldmark und der Schmetterling begleitete mich. Seitdem weiß ich, wie schnell Schmetterlinge fliegen können. Ist der Himmel grau wie in den vergangenen Tagen, ist es für viele Menschen umso schwieriger Freude zu empfinden. Ich schaue dann meist nicht zu den grauen Wolken auf. Mich erfreut ein buntes Mittagessen mit frischen Möhren, zuckersüßen Kullererbsen und schmackhaftem Kohlrabi: orange, grün und weiß ist das Gemüse und zaubert so viel Farbe auf den Mittagsteller. Das Ergebnis: kleine Freude ganz groß. Oder gehören Sie zu einer großen Online-Community, in der Sie Fotos von Ihrem Mittagessen, vom Familienausflug in den Harz oder vom Angrill-Abend im Januar posten? Dann freuen Sie sich bestimmt riesig, wenn Sie ein „Gefällt mir“ bekommen, stimmt’s? „Gefällt mir“ ist so ein tolles Gefühl von „ja, ich gehöre dazu!“, „meine Fotos gefallen den anderen“, „ich stehe jetzt mal im Mittelpunkt“ und alle meine Freunde machen „Daumen hoch“ für mich, für mich ganz allein. Gefällt mir, sag ich doch!

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;tufqibojf/nfnnfsuAgvolfnfejfo/ef#?tufqibojf/nfnnfsuAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de