Tarnschriften gegen die NS-Diktatur – Teil 1

Vom 13. Mai bis zum 6. Oktober 1991 zeigte die Herzog-August-Bibliothek (HAB) im Zeughaus unter Leitung ihres Direktors Paul Raabe eine Ausstellung mit dem Titel „Der Zensur zum Trotz. Das gefesselte Wort und die Freiheit in Europa.“

Der großformatige Ausstellungskatalog umfasst 317 reich illustrierte Seiten mit 26 Darstellungen und Beschreibungen von Themen aus mehreren Jahrhunderten. Darunter findet sich auch ein Beitrag des Aviso-Autors mit dem Titel „,Die Kunst des Selbstrasierens.‘ Getarnte Schriften gegen die nationalsozialistische Literatur.“

Getarnte Schriften sind heute Raritäten auf dem Antiquariatsmarkt und erzielen gute Preise. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielten sie durch Heinz Gittig, dem wohl besten Kenner der Materie, die treffsichere Bezeichnung „Tarnschriften“.

Was sind nun Tarnschriften? Die nationalsozialistische Presse hat das Wesen von Tarnschriften recht gut beschrieben und den Begriff im Grunde schon vorgeprägt.

Unter der Überschrift „Das Geheime Staatspolizeiamt an der Arbeit. 23.000 Zentner Drucksachen beschlagnahmt und eingezogen“ berichtete der „Völkische Beobachter“ (VB) vom 25. November 1933 über eine Ausstellung im Gebäude des Geheimen Staatspolizeiamtes Berlin. Zunächst eiferte das Blatt gegen die dort wohl zur Warnung, vor allem aber als Erfolgsnachweis gezeigten Exponate der Ausstellung „Emigrantenpresse im Ausland“: „Die ganze Intellektuellenclique, die früher sich anmaßte, deutsche öffentliche Meinung darzustellen, verzapft jetzt ihren geistigen Unrat auf diesem geduldigen Papier ausländischer Druckereien. Da sieht man die Namen Georg Bernhard, Hello von Gerlach, Alfred Kerr, Einstein, Feuchtwanger und wie die ob ihres schlechten Gewissens ausgewanderten Salonbolschewisten alle heißen.“

Der VB, dieses nationalsozialistische Leitmedium, wird übrigens im Original nahezu vollständig in der HAB aufbewahrt.

Insgesamt schätzt die Zeitung diese im Ausland entstandenen Druckschriften jedoch als für Deutsche politisch recht ungefährlich ein, „denn nur wenige von diesen finden hier und da einmal den Weg über die Grenze“.

Dann aber wendet sich der Beitrag unter der Zwischenüberschrift „Getarnte Hetzschriften in Deutschland“ einer die Machthaber offenbar wesentlich beunruhigenderen Schriften-Spezies zu: „Erheblich gefährlicher und wichtiger sind die Druckschriften, die immer noch in Deutschland hergestellt wurden, und zwar vielfach in einem getarnten Gewande. Da bekommt man zum Beispiel eine kleine grüne Broschüre in die Hand mit dem harmlosen Titel ‚Reise nach Ostpreußen‘. Die beiden Umschlagseiten preisen das schöne Ostpreußen, im Innern jedoch finden wir eine rein kommunistische Hetzbroschüre gegen das neue Deutschland. ‚Luftschutz ist Selbstschutz – ein ernsthaftes Wort an alle Berliner‘, darunter: ‚Herausgeber Hauptmann a. D. von Blomberg‘, so lautet der Titel einer anderen Schrift, die in Berlin verteilt worden ist. Im Innern befindet sich abermals ein ganz gemeines kommunistisches Pamphlet, das ebenso viele Lügen wie Zeilen enthält. Ein Flugblatt der K.P.D. wurde als Aufruf des Führers an das Volk getarnt und einem tatsächlich erschienenen Aufruf äußerlich angepasst. Der Text jedoch war wiederum eine kommunistische Propaganda, eine Hetze gegen den Nationalsozialismus.“

Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek in Hannover.

