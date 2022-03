Gefühlt neu geboren

Nicht nur das schöne Wetter am Dienstag sorgte bei mir dafür, dass ich mich wie neugeboren fühlte. Auch eine Mail des Unternehmens, das bei mir Glasfaserkabel ins Haus legen will, sorgte für dieses Gefühl. Das Unternehmen teilte mir per Mail mit, dass sie meinen Antrag nicht weiterbearbeiten können, weil bei mir Angaben fehlen. Als ich dann mein bereits vor Monaten ausgefülltes Formular im Internet durchschaute, da sah ich beim Geburtsdatum: 1. März 2022, also der Dienstag, an dem offiziell das Frühjahr beginnt. Aber ich bin wohl nicht der einzige Kunde, der gerade erst geboren wurde. Aus meiner Nachbarschaft erfuhr ich, dass weitere Nachbarn ähnliche Daten hatten und somit auch gerade ihre Geburt feiern. Irgendwie komisch. Oder?

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?lbsm.fsotu/ivftlf Agvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de