Es war nicht die Nachtigall

Ach, wäre es schön, sie alle an ihren Liedern erkennen zu können. Eine Vogelstimmen-App könnte es möglich machen. Allein, wer ins Internet schaut, findet auf „deutsche-vogelstimmen.de“ den Gesang von 304 deutschen Vogelarten. Eine Amsel zu erkennen, das traue ich mir zu. Wenn sie abends auf dem First unseres Hauses sitzt und zwitschert, dann höre und sehe ich sie. Das ist einfach. Der Uhu hingegen macht offensichtlich nur einmal ein tiefes, dumpfes „Uh“. Das „Hu“ seines lautmalerischen Namens fehlt. Daher denke ich, dass ich bei einem Waldspaziergang noch nie einen Uhu gehört habe. Vielleicht war es eher der Waldkauz, obwohl die Rufe im Vergleich miteinander nun wirklich anders sind. Der Waldkauz hat im zweiten Ruf so ein Zittern in der Stimme. Aber die Feldlerche: Deren Lied erkenne ich dank vieler Fahrradtouren durch unsere heimischen Felder. Und sagen Sie jetzt nicht, es sei die Nachtigall und nicht die Lerche gewesen, die ich hörte. Die Nachtigall mit ihrem eindringlichen „Hü, Hü, Hü, Hü“ klingt wirklich anders als das helle Trillern der Lerche.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;tufqibojf/nfnnfsuAgvolfnfejfo/ef#?tufqibojf/nfnnfsuAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de