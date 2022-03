Schon an ihrer ersten Sammelstation, am Kleingartenverein Weiße Schanze, hatten Jeffrey Norman (links) und Rudi Asche von den Städtischen Betrieben Wolfenbüttel viel Müll einzuladen.

Kaum gab es einige Sonnentage und schon zeigt sich die Natur von ihrer schönsten Seite. Aber nicht nur blühende Bäume und Sträucher sorgen für diesen schönen Anblick, auch das Gartenamt der Stadt hat dafür gesorgt, dass die Blumenbeete in der Stadt wieder echte Hingucker geworden sind, inklusive des Stadtwappens am Stadtgraben. Aber leider gibt es auch einige unschöne Seiten in der Natur zu beobachten. Und die sind von Menschen verursacht. Es handelt sich um den Müll, teilweise sogar gefährlicher Sondermüll, der von einigen Umweltbanausen einfach ohne Sinn und Verstand in der Landschaft entsorgt wurde. 34 Kubikmeter kamen jetzt beim Stadtputztag in Wolfenbüttel zusammen. Und einige Müllsäcke stehen sogar noch abholbereit zwischen Wendessen und Atzum. 34 Kubikmeter Müll sind einfach viel zu viel, auch mehr als in Braunschweig zusammenkam. Den zahlreichen Müllsammlern sei herzlich für ihr Engagement gedankt, aber für die Umweltverschmutzer habe ich null Verständnis.

