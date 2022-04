Stromausfall! Sind Sie gut gerüstet? Haben Sie eine Kerze und Feuerzeug oder Streichhölzer immer griffbereit? Meine Eltern waren da immer bestens gerüstet. Alle Dinge lagen an ihrem ganz bestimmten Platz. Ein Griff, ein Ratsch an der Streichholzschachtel und die Kerze erhellte das Wohnzimmer, in dem wir bei ungewollter Dunkelheit am Abend alle zusammensaßen. So hockten wir auf Sofa und Sesseln und warteten gemeinsam bis der „Spuk“ vorbei war. Das war auch bei Gewitter so. Da wurden schnell noch alle Stecker von Geräten wie Fernseher, Stereoanlage und später Computer gezogen. Das mache ich heute immer noch so. Und eine Kerze und Streichhölzer werde ich mir auch auf Vorrat hinlegen. Man weiß ja nie...

