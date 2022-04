Training am Hauptbahnhof

Als Ausgleich habe ich am Folgetag eine Radtour in den südlichen Landkreis unternommen.

Meinen Urlaub habe ich für einige Radtouren genutzt, unter anderem nach Braunschweig. Dort kam ich aber – insbesondere im Bereich des Hauptbahnhofs und der sich anschließenden Straßen des inneren Ringes – wegen der zahlreichen roten Ampeln kaum zum Radfahren. Dafür habe ich dort ausgiebig das Auf- und Absteigen vom Rad trainieren dürfen. Als Ausgleich habe ich am Folgetag eine Radtour in den südlichen Landkreis unternommen, wo ich auf den Sitzbänken an der neuen Fußgänger- und Radfahrerbrücke zwischen Börßum und Werlaburgdorf den Blick in die Landschaft so richtig genießen konnte.

