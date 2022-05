Gitte und ich

Als Sechsjähriger musste ich häufiger Gittes Song „Ich will ’nen Cowboy als Mann“ anhören, weil meine Schwester diesen Schlager als Single gekauft hatte und fast jeden Tag auf ihren Schallplattenapparat dudelte. Ob Gitte dieses Lied bei ihren Auftritten immer noch singt, das weiß ich nicht, denn die dänische Sängerin entzieht sich mir immer wieder. Ihr Repertoire umfasst inzwischen auch Pop, Blues, Jazz, Musical und dänische Volkslieder. Schon mehrfach war sie für einen Auftritt in der Lindenhalle angekündigt, so auch am Sonntag, aber wieder wurde das Konzert verschoben. Also muss ich weiter warten...

