Miniquallen und Muscheln

Sammeln Sie auch so gern Muscheln am Strand?

Ein Urlaub an der See ist nicht nur erholsam, sondern kann auch sehr lehrreich sein. Am Strand entdeckte ich unendlich viele Miniquallen. Ich hatte sie vorher noch nie gesehen: maximal drei Zentimeter lang, oval und durchsichtig. Im Internet fand ich eine Abbildung: Seestachelbeeren. Wieder was dazugelernt. Und wie heißen diese länglichen Muscheln? Richtig: Meerscheidemuscheln oder Schwertmuscheln. Das weiß ich aber auch erst, seitdem ich stolze Besitzerin eines kleinen Büchleins bin, in dem alle Muscheln, die es so gibt, erklärt werden. Für die neu eingewanderte Amerikanische Trogmuschel, die es jetzt im Wattenmeer geben soll, muss ich meinen Blick erst noch schärfen. Ich entdeckte sie eben beim Muschel-Surfen im Internet.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;tufqibojf/nfnnfsuAgvolfnfejfo/ef#?tufqibojf/nfnnfsuAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de