Von der Blüte zum Bienenbrot

Geradezu verschwenderisch geht die Natur mit ihren Farben um. Wer zum Beispiel von Heiningen nach Börßum fährt, sieht ein Meer von lilafarbenen Phaceliablüten, gesäumt von orangefarbenem Klatschmohn. Superfood – wie es so schön neudeutsch heißt – für Bienen und Schmetterlinge. Genau wie Hummeln und viele andere Insekten fliegen sie auch gern die jetzt überall weiß-rosa blühenden Hunds- oder Heckenrosen an. Wie der Klatschmohn bieten diese Blüten zwar keinen Nektar an, dafür aber wertvollen Pollen. Diesen sammeln die Bienen als Nahrung für ihre Brut. In den Waben eingelagert und mit einer dünnen Propolisschicht überzogen, nennt sich das Bienenbrot. Das schmeckt süßlich und ist auf Joghurt und Müsli echt lecker. Imker rühmen die immunstärkenden Inhaltsstoffe des Bienenbrotes. Guten Appetit!

